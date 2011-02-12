Азаров зобов’язав реконструювати дитячу лікарню "Охматдит"

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ поставив завдання до червня 2012 року реконструювати за найсучаснішими світовими зразками Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у Києві під час наради за участю керівництва Міністерства охорони здоров’я.

«Нам потрібно у найкоротші терміни розпочати глибоку модернізацію Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Ми маємо приблизно за рік створити сучасну європейську дитячу лікарню. Ми це питання вже обговорювали і домовились про концепцію модернізації «Охматдиту». Сьогодні нам потрібно ухвалити конкретні рішення, взяти на контроль і реалізувати цю програму - щоб до червня 2012 року клініка вже почала приймати пацієнтів: не тільки з Києва, а й з усіх регіонів України», - наголосив М.АЗАРОВ.

У ході наради щодо початку модернізації «Охматдиту» глава уряду поставив завдання максимально збільшити кількість пацієнтів, яких зможе приймати модернізований центр та інтенсифікувати лікувальний процес, щоб лікарня змогла приймати більше маленьких пацієнтів.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Ілля ЄМЕЦЬ зазначив, що охорона материнства і дитинства є пріоритетним напрямком у роботі МОЗ. За його словами, після реконструкції на базі «Охматдиту» буде створено високоспеціалізовану багатопрофільну лікарню, яка застосовуватиме найсучасніші світові медичні технології та стане кузнею кадрів для дитячих лікарень в усій Україні.