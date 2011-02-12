НРУ вимагає від Януковича звільнити Табачника

Народний рух України вимагає від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві центрального проводу НРУ.

За словами рухівців, Д.ТАБАЧНИК на посаді міністра знищує багатолітні напрацювання щодо входження України в Болонський процес. «Його навмисні дії щодо прийняття в Україні російської системи 11-класної середньої освіти і абсурдна пропозиція обов’язкового додаткового однорічного навчання у дитсадку уже завдали шкоди, котру треба буде виправляти протягом кількох років», – вважають в НРУ.

«ТАБАЧНИК проводить системну антиукраїнську діяльність і виступає у ролі реалізатора волі Кремля. Він і не збирався дотримувати своєї обіцянки про розмежування антиукраїнської "публіцистичної" діяльності і дій державного діяча. Наслідки діяльності влади у гуманітарній сфері - закриття україномовних шкіл на Сході України, незважаючи на протести батьків, викладачів і учнів; спроби вивести українську мову з освіти, роблячи її необов’язковою; виключення із курсу української літератури ряду творів, зокрема - роману про Голодомор Василя Барки "Жовтий князь", - наголошується в заяві.

На переконання рухівців, “останні «прожекти» із просуванням російської літератури за рахунок української у шкільній програмі, проект закону «Про вищу освіту», котрим встановлювався мінімум 10 тис. студентів для отримання статусу університету, намагання підвищити оплату за навчання у вузах, доводять: чим довше ця особа перебуває на міністерській посаді, тим більшої шкоди буде завдано українській освіті".

Центральний провід НРУ підкреслює, що повну відповідальність за таку гуманітарну політику несе Президент В.ЯНУКОВИЧ, який призначив Д.ТАБАЧНИКА на цю посаду і продовжує його тримати.