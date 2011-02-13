Нове виборче законодавство змусить правоцентристів об’єднатися?

Лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО переконаний, що нове виборче законодавство змусить правоцентристські сили об’єднатися в одну партію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Івано-Франківську, де перебуває із робочою поїздкою.

За словами Ю.КОСТЕНКА, «сьогодні нас змушує об’єднуватися нове виборче законодавство». «Закону нового про вибори до Верховної Ради України поки що немає, - зауважив народний депутат. – Але в Мін’юсті працює робоча група, яка готує новий виборчий закон, і він буде нагадувати той, яким ми обирали депутатів місцевих рад: 50 на 50 (мажоритарні округи і політичні партії). Це й заборона формування блоків, а братимуть участь у виборах лише політичні партії».

Тому, на його думку, «зараз цим законом будуть примушувати партії об’єднатися». «Хто не об’єднається, той просто-напросто закінчить своє політичне майбутнє», - додав політик.

Ю.КОСТЕНКО вважає також, що об’єднуватися «треба ідеологічно». Водночас він не заперечує й інші форми об’єднання в одну політичну силу. «Все залежить від ситуації розвитку політичних подій, - резюмував політик. – Якщо притисне і буде загроза українській державності і демократії, то тоді будуть об’єднуватися всі в одне політичне утворення (я не називаю це партією), яке буде захищати інтереси України. Ми прагнемо утворити потужну правоцентристську партію на кшталт Європейської народної партії, яка нині контролює політику в більшості країні Європи».

Лідер УНП наголосив, що «Українська народна партія пропонує всім правим і правоцентристським партіям об’єднатися в політичну команду і готуватися до виборів 2012 року». За його словами, «неважливо, навколо якої правої сили об’єднуватися».

Ю.КОСТЕНКО повідомив, що впродовж останнього місяця вже мав перемовини і зустрічі із лідерами «Нашої України» Віктором ЮЩЕНКОМ і Валентином НАЛИВАЧЕНКОМ, лідером «За Україну!» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, з депутатами від НРУ, КУНівцями тощо.

«Робота йде, - підсумував народний депутат. - УНП все робить, щоб цей об’єднавчий процес набув поширення і ваги».