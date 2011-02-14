Луценко: Життя у в'язниці набагато чесніше

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, якого з кінця минулого року тримають у Лук’янівському СІЗО, в інтерв`ю Коммерсантъ-Україна розповів про умови перебування в слідчому ізоляторі.

"Умови утримання стандартні – камера площею 9 кв. м на трьох, залізні нари. Цегляний стіл, цегляний стілець, цементна підлога. Умивальник і відхоже місце початку минулого сторіччя. Є телевізор, кип`ятильник, електролампа. Єдина прикраса – сторінка з "Дзеркала тижня" із зображенням Діда Мороза за гратами і написом "Не питай, за ким дзвонять новорічні дзвіночки".

За словами екс-міністра ніяких привілеїв він не просив. "У армії свого часу я служив, тож особливих проблем побутового характеру не маю. Звичайно, гостро відчувається відірваність від родини. Рятують книги. Днями перечитав "Фієсту" улюбленого Хемінгуея. Там є дуже хороші рядки: "Не падай духом. Ніколи не падай духом. Секрет мого успіху. Ніколи не падаю духом. Ніколи не падаю духом на людях".

Також Луценко відзначив: "Що стосується життя у в`язниці, то воно набагато чесніше, ніж на волі. Звичайно, є тут і злодії, і хабарники, і грабіжники. Але ніхто не просторікує про наведення порядку в ім`я побудови нової країни для людей так, як це роблять нинішні мегакрадії, хабарники і грабіжники при владі".