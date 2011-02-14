Луценко нагадав Януковичу: коли Муму вижила, то стала собакою Баскервілів

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що з минулого тижня він почав знайомитися з «47 томами повного зібрання фальсифікацій ГПУ».

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Україна», опублікованому в сьогоднішньому номері.

«Методи формування звинувачення вже досить зрозумілі. По-перше. У мене є заяви свідків, яких ГПУ під загрозами звільнити з роботи примушувала давати неправдиві свідчення. Тільки такими методами 1937 року можна пояснити ключові свідчення одного з моїх замів», - додав екс-міністр.

Кажучи про річницю перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента, Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Це був рік брехні, насильства і здирства, недбало замаскованих імітацією реформ. Хотілося б передати йому, що, ухвалюючи рішення, які вбивають життя людей і країни, він має пам`ятати, що, коли Муму виплила і вижила, вона стала собакою Баскервілів».