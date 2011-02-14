Виставка-ярмарок «Світ хутра» у Києві

У Києві з 16 по 19 лютого відбудеться виставка-ярмарок «Світ хутра».

Вона пройде в Палаці спорту (пл. Спортивна, 1, ст. м. «Палац спорту»).

На виставці-ярмарку “Світ хутра” будуть представлені шуби сучасного і класичного дизайну з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика.

Також для відвідувачів буде величезний вибір іспанських, польських, словацьких шкіряних курток і дублянок, головних уборів з хутра і шкіри від виробників з міст Лубни, Дніпропетровськ, Вінниця, Харків, Івано-Франківськ і т.д.

Будуть представлені вироби торгових марок Росії, Греції, України, київських хутряних ательє. Виробники обіцяють вироби різноманітних забарвлень, будь-яких розмірів, найсвіжіших тенденцій хутряної моди для жінок і чоловіків, ексклюзивні моделі, пошив на замовлення, ціни від виробника.

Виставка-ярмарок працює з 11.00 до 19.00.

Докладніша інформація на сайті - www.vybir.kiev.ua