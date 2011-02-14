Литвин не хоче карати нардепів за картки, що «самі голосують»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає недоречним запровадження відповідальності за неособисте голосування народними депутатами у сесійній залі при ухваленні рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи внесення відповідного законопроекту.

«Ви прекрасно розумієте, що ми на сьогоднішній день обезглавимо країну, і у нас не буде вищого законодавчого і представницького органу», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, при внесенні відповідного законопроекту треба розуміти, що цим нічого не вирішимо, оскільки народний обранець не залежить від тих, хто його обирає. «Треба цю систему поламати», - сказав голова Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи подав народний депутат України Володимир АР’ЄВ відповідну заяву щодо фальсифікації його карткою під час голосування за внесення змін до Конституції, В.ЛИТВИН зазначив, що подібного документа поки що немає. «Я сподіваюся, що колега АР’ЄВ знайде можливість зустрітися з головою Верховної Ради, оскільки мова йде не про рядове голосування», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що, крім заяви на його адресу через факс з Америки від В.АР’ЄВА, нічого не надходило.