Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК стає загрозою для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає голова Соціально-Християнської партії, лідер Громадянського об`єднання “Новий Київ” Зорян ШКІРЯК.

Як повідомили УНІАН в прес-службі політика, таку думку З.ШКІРЯК сказав, коментуючи останні ініційовані міністром освіти підходи в реформуванні освіти України.

«Одіозний міністр освіти ТАБАЧНИК стає загрозою для ЯНУКОВИЧА, сьогодні він банально «підставляє» Президента. Курс влади на тотальну «русифікацію» України нагадує період «застійного совка». Спроби свідомого спотворення української історії у школах, бажання «приструнити» неугодні ВНЗ і поставити їх на коліна – вражають своїм цинізмом. А відверта, неприхована ненависть ТАБАЧНИКА до всього українського інакше, як знущанням над народом, назвати не можна”, - заявив З.ШКІРЯК.

Він наголосив, що терпіння людей не безмежне, і, “зберігаючи ТАБАЧНИКА на посаді, ЯНУКОВИЧ ризикує”.

“Все це призведе до того, що невдоволення громадян діями міністра стане «коктейлем Молотова», який запалить нову хвилю протестів », - спрогнозував політик.

Лідер «Нового Києва» вважає, що «останньою краплею» може стати рішення про закриття ста українських шкіл на Сході країни. «Я нещодавно спілкувався з представниками різних соціальних груп і громадських організацій Донецької області. Так от, люди кричать, вони обурені тим, що там відбувається. Діти в Донецьку також хочуть навчатися державною мовою. Вони нічим не відрізняються від діток в Західній Україні, а у їхніх батьків одні й ті ж проблеми, головна з яких , як прогодувати сім`ю ... », - сказав З.ШКІРЯК.

Він вважає, що своїми діями Д.ТАБАЧНИК “свідомо розколює Україну і випробовує нерви людей на міцність”. В таких умовах, переконаний З.ШКІРЯК, єдиним виходом з ситуації може стати лише відставка міністра. У зв’язку з цим ГО «Новий Київ» та Соціально-християнська партія приєднуються до інших опозиційних сил і вимагають від Президента України негайного звільнення Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти, молоді та спорту. В іншому випадку, вважає політик, акції протестів невдоволених можуть вилитися на вулиці з подвоєною силою .

Як зазначив З.ШКІРЯК, як це не парадоксально, але в Донецькій області невдоволення діями правлячого режиму зростає щодня.

«Безумовно, мова йде не тільки щодо проблем освіти. На жаль, статистика в регіоні сумна. Зростає безробіття і злочинність, знищується малий та середній бізнес, ціни на продукти харчування, товари і послуги щоденно повзуть вгору, а близько 70% мешканців області ледве зводять кінці з кінцями. Люди деморалізовані, вони повірили регіоналам, а їх просто «кинули»… Всі обіцянки про краще життя виявилися пустими»...”, - заявив голова СХП. При цьому він наголосив, що на Сході України живуть прекрасні, гідні і працьовиті люди, які хочуть жити і працювати в єдиній країні. “Їм набридло, що, дякуючи нинішній владі, поняття «донецький» часто сприймається негативно», - підкреслив він.

«Якщо Президент не зробить відповідних висновків, і не піде людям назустріч, то не виключено, що «український Каїр», неочікувано для всіх, може початися саме з Донецька...», - підсумував політик.