Хто зайшов у Верховну Раду замість сумісників (список)

Центральна виборча комісія визнала обраними та зареєструвала народними депутатами України шістьох представників Партії регіонів та одного представника Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення члени ЦВК одноголосно ухвалили на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував обраних на позачергових виборах до Верховної Ради України 13 вересня 2007 року представників Партії регіонів Сергія АНДРОСА, Анатолія СТЕПАНЕНКА, Володимира ЛІТВІНОВА, Василя ЄВТУХОВА, Павла СОЛТУСА, Ігоря ЗВАРИЧА, а також представника Блоку Юлії Тимошенко Станіслава БЕРЕЗКІНА.

Крім того, комісія визнала обраною представника Партії регіонів Олену НЕТЕЦЬКУ, яку пізніше буде зареєстровано народним депутатом.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив новим народним депутатам тимчасові посвідчення та побажав успіхів у роботі.