На Майдані на три дні поставили дерево

Сьогодні, 14 лютого, на Майдані Незалежності в Києві з нагоди Дня Святого Валентина презентовано інсталяцію «Дерево кохання».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як розповів начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Володимир ФІЛІППОВ, проект «Дерева кохання», висотою 4,5 метри, вагою близько 1,5 тонни, розробила та втілила у життя творча майстерня Сергія КАРАМИШЕВА. Інсталяція виготовлена з металу, пластика та деревини.

За словами В.ФІЛІППОВА, з 14 до 17 лютого Майдан Незалежності перетвориться на місце освічення в коханні, куди зможуть прийти усі кияни і гості столиці, побачити на гілках «Дерева кохання» найщиріші освідчення. Після 17 лютого інсталяцію перемістять на Пейзажну алею, неподалік Андріївського узвозу.