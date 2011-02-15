Влада імітує боротьбу з тютюнопалінням?

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)» (№5164) потребує суттєвого доопрацювання. У протилежному випадку – він лише поповнить перелік непрацюючих імітацій-заборон, які вже існують в сфері боротьби з тютюнопалінням.

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок зробили учасники круглого столу «Повна заборона реклами тютюну в Україні», який відбувся 14 лютого у редакції "Телекритики".

Як повідомив журналістам голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція БЮТ), у комітету є різні думки щодо цього законопроекту, зареєстровано 60 поправок до нього. За словами депутата, «є два критичних моменти. По-перше, це заборона реклами сигарет в Інтернеті. Ця норма виглядає проблематичною з точки зору практичного застосування. Інтернет є територією свободи, і, якщо ми дозволимо регулювати його державі, матимемо не зовсім ті наслідки, на які розраховуємо. По-друге, цей законопроект можуть використати, щоб заборонити журналістам писати про те, що відбувається на тютюновому ринку тощо. Треба все зробити, щоб цей законопроект не вплинув на права журналіста».

На думку позафракційного народного депутата Тараса ЧОРНОВОЛА, «підходи, які закладені у цьому законопроекті, ведуть не до зменшення тютюнопаління, а до колосальної імітації. Від чого з`являються думки, що люди, які ці дії координують, щось від цього мають». «Ви можете сказати, скільки в Києві доступних тренажерних залів? Басейнів? Велосипедних доріжок? Адже спорт, очевидно, не сумісний з тютюнопалінням. Чому в Німеччині пішли іншим шляхом. Там дозволена реклама тютюнових виробів, але ведеться активна пропаганда здорового способу життя. Там депутати не множать заборони, які ніхто не виконує», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

Те, що існуюча практика заборон у сфері боротьби з палінням вже зазнала краху в Україні визнала і народний депутат Ірина БЕРЕЖНА (фракція Партії регіонів): «Сьогодні вже діє закон про заборону реклами тютюнових виробів. Але ситуація з тютюнопалінням щороку стає дедалі гіршою. Кількість жінок-курців щороку збільшується на 1,5-2%, а чоловіків - на 3-4%. Щодо підлітків, то ситуація взагалі жахлива». Слова депутата підтверджують дані Київського міжнародного інституту соціології, згідно з якими, за минулий рік куріння в Україні, незважаючи на повну заборону реклами тютюнових виробів, зросло на 1%.

Законопроект викликав негативну реакцію в представників і рекламного бізнесу, і засобів масової інформації. «Ніхто не проти заборони реклами сигарет, але ми маємо залишити усю інформацію про сигарети, яка необхідна покупцеві», - впевнений Олексій ПОГОРЄЛОВ, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси.

«Мене дратує цей дешевий популізм, – заявив голова Асоціації зовнішньої реклами Артем БІДЕНКО. – У нас вже є абсолютно непрацюючий закон про заборону на куріння в громадських місцях. Давайте плодити аналогічні заборони і надалі. Але відомий факт: соціальна реклама, заходи із пропаганди здорового способу життя дають значно більший ефект, ніж заборони».