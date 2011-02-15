У Верховній Раді склали присягу вісім новачків

У Верховній Раді України склали присягу шестеро народних депутатів від Партії регіонів та по одному представнику «БЮТ-Батьківщини» і КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, склали присягу представники Партії регіонів Сергій АНДРОС, Анатолій СТЕПАНЕНКО, Володимир ЛІТВІНОВ, Василь ЄВТУХОВ, Павло СОЛТУС, Ігор ЗВАРИЧ, а також представник «БЮТ-Батьківщини» Станіслав БЕРЕЗКІН і представник КПУ Володимир ЛЕЩЕНКО.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що народні депутати С.АНДРОС, А.СТЕПАНЕНКО, В.ЛІТВІНОВ, В.ЄВТУХОВ, П.СОЛТУС, І.ЗВАРИЧ увійшли до складу фракції Партії регіонів.