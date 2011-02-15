Герман дорікнула попередній владі ковзанами і помаранчевими шаликами
"Ми вийшли на нуль"
Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що на початку свого президентства Віктор ЯНУКОВИЧ не мав такого кредиту довіри ззовні та всередині країни, як попередня влада.
Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв`ю виданню "Главред".
"Є велика різниця в тому, як починали ми, і як починала помаранчева команда. Помаранчева команда починала працювати з величезним кредитом довіри до неї з боку всіх західних інституцій і всіх політиків. Ми починали з мінусом. У нас не було не тільки кредиту довіри, у нас був великий мінус такої довіри. Бо з нас на Заході малювали образ якогось абсолютного зла. Минула команда працювала й вибирала цей кредит тим, що вони нічого не робили, з’ясовували стосунки, каталися на ковзанах, і їм плескала Європа, одягала помаранчеві шалики в Європарламенті та аплодувала їм", - сказала Г.ГЕРМАН.
За її словами, нинішня влада працює в інших умовах, ніж попередня. "Ми скоротили мінус, ми вийшли на нуль, тепер ми будемо працювати, щоб набрати кредит довіри. Ми працюємо в інших умовах, і нам тяжче. Кожна наша дія ретельно аналізується на предмет відповідності демократичним нормам. Нічого страшного в цьому немає. Хай буде так. Тому ми мусимо бути в сто разів кращими від наших опонентів. Ми вже кращі – нас вибрали, і ми краще працюємо. Але ми допускаємося і помилок. І це наше завдання на наступний рік – все виправити і зробити висновки. І ми це зробимо", - заявила заступник глави Адміністрації Президента.
Г.ГЕРМАН також вважає, що останнім часом змінився і стиль роботи Служби безпеки України. "Показово, що ХОРОШКОВСЬКИЙ приніс заяву про вихід зі складу ВРЮ (Вищої ради юстиції), – йому це не просто далося, але він зрозумів, що це треба зробити, що це робота над нашим домашнім завданням", - додала вона.
"Дуже важливо для влади – визнати помилку, зрозуміти її, і знати, як її виправити. Ми визнаємо, і ми знаємо, що робити далі. Політик, який вважає, що він непомильний (а ви знаєте, є в нас лише одна, яка не помиляється і вважає, що лише "вона працює"), не має шансу і перспективи. Ми – та влада, яка не соромиться вчитися", - підкреслила Г.ГЕРМАН.