Нардеп пропонує вичистити з пенсійної реформи кастовий підхід

Народний депутат, член політради партії «Наша Україна» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ закликає доопрацювати урядовий проект пенсійної реформи з урахуванням результатів парламентських слухань і широкого суспільного обговорення.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», депутат переконаний, що чинна на сьогодні система пенсійного забезпечення потребує невідкладного реформування.

За його словами, не потрібно обмежуватися тільки запровадженням накопичувальної системи, результат якої буде отримано через багато років і більшість із 12 мільйонів теперішніх українських пенсіонерів не зможуть ним скористатися.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ вважає, що потрібно перш за все навести лад у солідарній системі, яка сьогодні викликає нарікання більшості пенсіонерів.

«Існуюча солідарна система є дискримінаційною по відношенню до більшості громадян України та має яскраво виражений кастовий характер. Ця система є взірцем соціальної несправедливості та відображає принизливе ставлення влади до людей, які своєю працею розвивали нашу країну. На жаль, урядовий проект пенсійної реформи не вирішує цієї проблеми», - наголосив народний депутат.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ нагадав, що влада пропонує зберегти порядок нарахування пенсій, за якого чиновникам і спецпенсіонерам пенсія обчислюється на основі заробітної плати за останній місяць роботи, а всім іншим – за 60 місяців. До того ж, чиновників перед виходом на пенсію часто фіктивно підвищують по службі, таким чином штучно збільшуючи їм пенсії. За його словами, це створює грунт для корупції. В результаті 8,5 мільйонів «звичайних» громадян і надалі отримуватимуть пенсії на мінімальному рівні, тоді як «обрані» пенсіонери – у десятки разів більше, навіть якщо матимуть менший страховий стаж і здійснювали менше відрахувань до Пенсійного фонду.

«Умови нарахування пенсій мають бути рівними. Реформа має забезпечити справедливе ставлення до всіх пенсіонерів», - підкреслив народний депутат.

На переконання М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, будь-яка реформа не буде успішною без громадської підтримки.