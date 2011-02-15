Губернатор оголосив творчий конкурс

У Київській області оголошено про початок обласного конкурсу учнівської та студентської творчості «Я – Київщини гордість і надія!», який проходитиме з ініціативи і під патронатом голови Київської облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, в облдержадміністрації переконані, що у рамках конкурсу в студентської і учнівської молоді області є неабияка можливість спробувати свої сили у номінаціях: літературна творчість, живопис і фотохудожник.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, започаткування цього конкурсу дасть змогу зацікавити дітей у вивченні історії рідного краю, традицій та культурних надбань, а обласній владі - знайти та підтримати талановитих дітей Київщини.

Учасниками конкурсу можуть бути учні 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів Київської області І-ІV рівнів акредитації. Крім того, учасниками конкурсу можуть виступити й колективи навчальних закладів.

Молоді літератори, художники і фотохудожники змагатимуться у чотирьох вікових категоріях: учні 1-4-х класів; учні 5-8-х класів; учні 9-11-х класів і професійно-технічних навчальних закладів; студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Конкурс буде проводитися у два етапи: перший – міський, районний – проходитиме з 22 лютого по 6 травня; другий – обласний – з 10 травня по 27 травня.

Роботи учасників першого етапу подаються до організаційного комітету до 29 квітня, після чого до 6 травня вони розглядаються членами журі міського, районного етапу. Роботи переможців першого етапу подаються до оргкомітету обласного конкурсу до 10 травня, там розподіляються за номінаціями і розглядаються журі до 27 травня.

Переможці конкурсу отримають грошові премії та дипломи. Премія за перше місце - 3 тис. грн., за друге – 2 тис. грн., за третє – 1 тис. грн.

Результати обласного конкурсу будуть надруковані у засобах масової інформації та розміщені на офіційному веб-сайті Київської облдержадміністрації, а кращі роботи увійдуть до збірки, яка буде підготовлена за підсумками конкурсу.