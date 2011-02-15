МВФ чекає, що Пенсійна реформа в Україні запрацює вже в березні

Керівник місії Міжнародного валютного фонду по Україні Танос АРВАНІТІС заявляє, що впроваджувана за підтримки угоди «Стенд-бай» економічна програма української влади загалом рухається в правильному напрямку.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі, Місія Міжнародного валютного фонду відвідала Київ у період з 1 по 14 лютого для проведення дискусій у контексті консультацій відповідно до Статті IV у 2011 році та другого перегляду програми в рамках угоди «Стенд-бай».

На завершення візиту Т.АРВАНІТІС оприлюднив заяву, у якій зазначено, що «показники розвитку економіки України у 2010 році були кращими за очікувані, при цьому економічне зростання перевищило 4 відсотки ВВП за рахунок збільшення обсягів експорту та відновлення інвестування та приватного споживання. Впроваджувана за підтримки угоди «Стенд-бай» економічна програма влади загалом рухається в правильному напрямку, та нами досягнуто домовленостей стосовно більшості стратегічних питань, що забезпечуватимуть виконання завдань програми на 2011 рік».

«Вживаються заходи з підтримки середньострокової податково-бюджетної консолідації. Як очікується, у березні набуде чинності закон про пенсійну реформу, а впровадження адміністративної реформи триває. Задля пом’якшення впливу на домогосподарства було погоджено графік більш поступового підвищення тарифів на газ, і наразі ведеться робота над визначенням компенсаційних бюджетних заходів з метою покриття загального (сектор загальнодержавного управління та НАК «Нафтогаз») дефіциту у розмірі 3,5% ВВП у 2011 році. Обговорення цих заходів продовжуватиметься протягом наступних декількох тижнів з метою представлення результатів перегляду програми Раді директорів МВФ», - зауважив Т.АРВАНІТІС.

«Засади грошово-кредитної політики залишаються адекватними, а інфляція впевнено зменшилася до рівня у 8,2%, наближаючись до цільових показників НБУ. Наші обговорення в цій сфері зосередилися на заходах, спрямованих на посилення операцій у рамках грошово-кредитної політики, розвиток ринку національної валюти, покращення засад для здійснення операцій з іноземною валютою та подальше зміцнення фінансового сектора.

Представники влади ще раз підтвердили, що ставлять собі за мету досягти міцного економічного зростання у середньотерміновий період. З метою заохочення економічної активності та покращення життєвого рівня потрібно підтримувати нинішній темп впровадження економічних реформ поряд із зусиллями, спрямованими на оптимізацію нормативно-правової бази та покращення все ще складних умов ведення бізнесу», - наголосив керівник місії МВФ по Україні.