У ФПУ кажуть, що пенсійна реформа уріже пенсіонерів у правах

Запропонований урядом проект закону про пенсійну реформу «відірваний» від концепції аналогічної реформи, прийнятої сторонами соціального діалогу в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України заявив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій УКРАЇНЕЦЬ.

Зокрема, зазначив він, це одна з трьох причин, через яку профспілки не підтримують запропонований варіант здійснення пенсійної реформи.

Серед інших причин заступник голови ФПУ назвав те, що проект реформи не передбачає виведення заробітних плат із тіні, а також те, що реформа буде проведена за рахунок трудящих. «Ресурс, який надано для забезпечення (реформи – УНІАН), урізає пенсіонерів у правах – людей із малими, а то й мінімальними пенсіями. Тобто реформування пропонується провести за рахунок трудящих», - сказав С.УКРАЇНЕЦЬ.

Крім того, у ФПУ підрахували, що на сьогодні темпи збільшення пенсій у 5 разів нижчі, ніж темпи збільшення зарплат. Що стосується підвищення пенсійного віку для жінок, то ФПУ пропонує проводити таке підвищення не раніше, ніж через 5-8 років.

С.УКРАЇНЕЦЬ зазначив, що запропонований урядом проект пенсійної реформи не є системним.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».