Круглий стіл «Росія-Україна-ЄС: перспективи взаємин»
У четвер, 17 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Росія-Україна-ЄС: перспективи взаємин» в рамках спецпроекту: «Перший рік президентства Віктора Януковича. Підсумки».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Відносини України з ЄС та Росією: рік надій, що виправдалися, або розчарувань?
Вплив на відносини з ЄС ситуації з громадянськими і демократичними свободами в Україні.
Білоруський чинник у відносинах України з Росією та ЄС.
Підсумки року у сфері економічного співробітництва.
Учасники круглого столу:
1. Ніко ЛАНГЕ – керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.
2. Світлана ФРАНЧУК – президент Міжнародної громадської організації «Дім Свободи Україна».
3. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Центру Разумкова, екс-заступник міністра закордонних справ.
4. Сергій КОЗЬЯКОВ – юрист, доцент Інституту міжнародних відносин.
5. Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО – директор Європейською Бізнес Асоціації.
6. Представник Партії регіонів.
7. Представник партії «Батьківщина».
8. Представник Посольства Російської Федерації в Україні.
9. Представник Посольства Республіки Білорусь в Україні.
10. Представник Посольства Республіки Польща в Україні.
11. Представник Посольства Французької Республіки в Україні.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).