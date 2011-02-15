У четвер, 17 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Росія-Україна-ЄС: перспективи взаємин» в рамках спецпроекту: «Перший рік президентства Віктора Януковича. Підсумки».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Відносини України з ЄС та Росією: рік надій, що виправдалися, або розчарувань?

Вплив на відносини з ЄС ситуації з громадянськими і демократичними свободами в Україні.

Білоруський чинник у відносинах України з Росією та ЄС.

Підсумки року у сфері економічного співробітництва.

Учасники круглого столу:

1. Ніко ЛАНГЕ – керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

2. Світлана ФРАНЧУК – президент Міжнародної громадської організації «Дім Свободи Україна».

3. Валерій ЧАЛИЙ – заступник генерального директора Центру Разумкова, екс-заступник міністра закордонних справ.

4. Сергій КОЗЬЯКОВ – юрист, доцент Інституту міжнародних відносин.

5. Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО – директор Європейською Бізнес Асоціації.

6. Представник Партії регіонів.

7. Представник партії «Батьківщина».

8. Представник Посольства Російської Федерації в Україні.

9. Представник Посольства Республіки Білорусь в Україні.

10. Представник Посольства Республіки Польща в Україні.

11. Представник Посольства Французької Республіки в Україні.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).