Ківалов вирішив «збити» з колеги-нардепа 165 тисяч моральної компенсації

Представники ряду київських громадських організацій обіцяють проводити акції протесту з тим, щоб народні депутати переглянули судову реформу, оскільки, на думку громадських активістів, вона спрямована не на захист інтересів громадян, а на задоволення потреб окремих політичних груп і персоналій.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив редактор інтернет-сайту "sprotіv.org" Вадим ГЛАДЧУК.

"Ми бачимо сьогодні, що рішення судів після цієї реформи не мають нічого спільного із захистом інтересів громадян", - сказав він, зауваживши також, що ще до висновків Венеціанської комісії про недосконалість української судової реформи першим заявив народний депутат Ігор ПЛОХОЙ, сказавши, що "судова реформа відбулася не в інтересах суспільства, а інтересах однієї особи - Сергія КІВАЛОВА". За його словами, багатьох насторожило те, що за ініціативою С.КІВАЛОВА кардинально змінюється склад суддів в Україні. Як зазначив депутат, С.КІВАЛОВ заявив, що необхідно «обнулити» кадровий резерв Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«Річ у тому, що освіту судді можна здобути лише в двох вітчизняних вишах. Один із них, Одеська національна юридична академія, належить КІВАЛОВУ. Тобто, кандидатів у судді, які склали іспит у Вищій кваліфікаційній комісії суддів за старим законодавством, які були вимушені очікувати відкриття суддівської вакансії, тепер у судах не буде. А будуть випускники вишу, який належить КІВАЛОВУ. Мало того, що грамотні й досвідчені претенденти на посаду суддів не зможуть працювати в судах, мало того, що тепер на відповідальні посади суддів прийдуть необстріляні юнаки, які абсолютно не знайомі з практикою. Так найгірше те, що вони, як випускники Одеської національної юридичної академії, особисто підконтрольні КІВАЛОВУ Сергію Васильовичу» - сказав І.ПЛОХОЙ. У контексті цього він також повідомив, що С.КІВАЛОВ звернувся до Приморського районного суду Одеси з позовом, в якому просить стягнути з І.ПЛОХОГО 165 тисяч гривень моральної компенсації за висловлені вище доводи. "Я очікую, що завтра цей позов у Приморському суді мною буде програний. Тим самим ми доведемо, що в Україні суд "для КІВАЛОВА" і "для ПЛОХОГО". Я хочу всьому суспільству показати, як діє нова система правосуддя", - сказав І.ПЛОХОЙ.

"Нас дуже непокоїть ситуація в судах, яка склалася після проведення так званої судової реформи. Ми будемо проводити акції для її перегляду, - зазначив В.ГЛАДЧУК, зауваживши при цьому, що також є неприпустимим, коли утворюється монополія для підготовки суддів лише в двох вишах країни - в Одеській та Харківській юридичних академіях. На переконання В.ГЛАДЧУКА, це свідчить про наявність особистої зацікавленості з боку С.КІВАЛОВА, який, за його даними, є одночасно президентом Одеської національної юридичної академії.

Водночас присутній на прес-конференції народний депутат Валерій БОНДИК зауважив, що "судова реформа мала відбутися й вона відбулася і не в інтересах однієї людини, а в інтересах суспільства". За його словами, судова реформа може когось не влаштовувати, але вона не закінчилася й продовжуватиметься, а який буде результат - покаже час. У свою чергу, продовжуючи тему інший депутат, Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО зауважив, що "всі сьогодні говорять, що судді повинні отримувати професію у спеціальних закладах". "Визначено для цього два навчальних заклади. Що тут поганого?" – зауважив він, додавши, що С.КІВАЛОВ "не суміщає посади, а є лише почесним президентом Одеської юридичної академії".