Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що українці заздрять єгиптянам, які змінили владу в своїй країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я розумію мрію кожної нормальної людини. Кожна достойна людина, яка має гідність, уже починає заздрити єгиптянам», - сказала вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що на Майдан не можна скликати людей, вони мають самі прийти до такого рішення. «Майдан не скликається політиками, на Майдан приходять або не приходять, тому питання не до мене, а до людей, скільки вони можуть терпіти таке приниження, таку наругу, корупцію, брехню», - сказала лідер “Батьківщини”.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, “терпіння українців підходить до критичної межі, оскільки сьогодні усі дії влади спрямовані не на покращення життя людей, а на власне збагачення”.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні влада веде війну з власним народом. «ЯНУКОВИЧ і його оточення оголосили війну громадянам України, і мета цієї війни – особисте збагачення. Вони сподівались на бліц-кріг…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, лише завдяки активній громадянській позиції не вдалося прийняти Податковий кодекс у тому вигляді, як планувала влада, не вдалося швидко провести Трудовий і Житловий кодекси. Водночас, вона застерегла, що війна влади проти власного народу триває. «І зараз вони на підступах до кожного сімейного бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пояснивши, що йдеться про пенсійну реформу.

Вона також навела дані, які свідчать, за її словами, про суттєве погіршення економічної і соціальної ситуації в країні. Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сальдо зовнішньої торгівлі у 2010 році зменшилось порівняно з кризовим 2009 роком на 62,2%. Також зріс в 1,5 рази дефіцит бюджету, зросла кількість безробітних. «Це результат безграмотної соціальної та економічної політики влади», - сказала вона.

“Мені дуже шкода, що вся робота ЯНУКОВИЧА перетворюється на “10 кроків назустріч своїм людям, назустріч своїм корупціонерам», - сказала лідер “Батьківщини”.