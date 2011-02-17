Семінар молодих мерів з країн Східної Європи

24-25 лютого 2011 року у Вінниці відбудеться семінар молодих мерів на тему: «Розвиток міст Східної Європи», у якому візьмуть участь очільники міст з Вірменії, Грузії, Латвії, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Хорватії та декількох міст України. Досвідом з ними ділитимуться провідні експерти з урбаністики та міського розвитку з Великої Британії та Швейцарії.

Основною метою семінару є налагодження співпраці між молодими лідерами, які застосовують нові підходи та ефективно вирішують проблеми очолюваних ними міст.

Прес-конференція і спілкування представників ЗМІ з мерами-учасниками семінару відбудеться 24 лютого з 13:00 до 15:00 у приміщенні галереї «ІнтерШик» за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 12-а.

Акредитація обов’язкова!

Подія організована представництвом Британської Ради в Україні та Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO спільно з Вінницьким Інститутом розвитку міст. Ініціатором семінару є Вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Представлені на семінарі міста, при усіх їхніх відмінностях, мають чимало схожого. Це міста середнього розміру, кожному з яких у постсоціалістичних реаліях довелося шукати свої шляхи вдосконалення системи управління, проведення архітектурної реновації, модернізації застарілої інфраструктури, заохочення інвестицій, вирішення соціальних питань тощо.

Не випадковим є і своєрідний віковий ценз запрошених мерів – до 45 років. Вони є представниками нового покоління місцевих управлінських еліт, які відкриті для нових підходів і технологій.

Програма семінару передбачає чотири тематичні сесії, кожну з яких проводитиме експерт високого міжнародного рівня. Молоді мери разом з ведучими семінару обговорюватимуть сучасні стратегії розвитку міст з урахуванням тенденції до децентралізації; вирішення інфраструктурних питань методами, що сприяють сталому розвитку громад; а також розглядатимуть ефективність залучення місцевих громад до творчого вирішення міських проблем.

Організатори семінару не виключають, що він може стати платформою для формування свого роду Клубу молодих мерів, який буде стимулювати постійний і взаємовигідний обмін ідеями між його учасниками, а також сприяти розвитку міжрегіонального співробітництва.

З питань акредитації та за докладнішою інформацією просимо звертатись до:

Аліси Мисловської, управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, тел. (0432) 59 50 66;

Володимира Шейка, менеджера з комунікацій Британської Ради в Україні, volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua.