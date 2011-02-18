Тимошенко закликає інтелектуалів почистити стайні

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність об`єднання інтелектуалів навколо стратегічної програми розвитку України.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила вчора в ефірі телеканалу ТВі.

"Нам з вами один раз треба набратися мужності, інтелекту і зробити не тільки майданні революції, які у нас добре виходять, мирно і красиво, а один раз зробити інтелектуальну революцію", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що до виборів інтелектуальне середовище має розробити проект власної країни, який втілюватимуться у післявиборчий період.

"Нам треба зробити інтелектуальну революцію, зробити проект власної країни до виборів, знати, як мусить виглядати порядок, в якому ми хочемо жити, а це нова Конституція, і проголосувати за ті правила життя, які ми хочемо бачити, а не за чергові обличчя політиків. Тоді правосудні суди і насправді незалежні слідчі і будуть запорукою того, що треба буде злочинців карати, а не політиків", - підкреслила вона.

Відповідаючи на запитання, коли Україна може стати членом Євросоюзу, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: "Думаю, тоді, коли ми по-справжньому цього захочемо".

"Я переконана, що Україна стане членом європейської родини. Я думаю, що сьогодні і Європа була би готова Україну підтримати. А питання сьогодні в тому, що Україна йде у зворотному напрямку. Хто за нас зробить нашу внутрішню роботу? Хто за нас почистить стайні?", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер партії "Батьківщина" вважає, що українці мають позбавитися комплексу меншовартості.

"Якщо ми відчуваємо комплекс меншовартості, ми всі – на колінах. І, як сказала Ліна КОСТЕНКО, це погана позиція для старту. Тому я хотіла би, щоб на генетичному рівні це почуття зникло", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

Вона нагадала, що культивування цієї властивості в характері українців не має історичних коренів.

"Географічний центр Європи знаходиться в Україні, в Закарпатті. Коли ще ніде не було Конституції, в Україні народилася перша Конституція – Пилипа Орлика, це було, якщо я не помиляюся на 70 років раніше, ніж Конституція Сполучених Штатів Америки. І коли у нас була Запорізька Січ – це, по суті, республіканська організація, навколо ще були монархії, і ніхто не думав про свободу, про обрання лідерів, про інші важливі демократичні складові. Тому нам, українцям, які на своїй території мали, по суті, народження половини людства, відчувати комплекс меншовартості – це вже патологія", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, лідер партії "Батьківщина" іронічно зауважила, що лише чинна влада має відчувати комплекс меншовартості. "От влада наша, дійсно, мусила б відчувати комплекс меншовартості серед нормальних людей українців, але чомусь їй це в голову не приходить", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.