Блок Черновецького шантажує Попова?

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК заявляє, що у столиці набуває розмаху черговий конфлікт між Партією регіонів і “командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, страждати від якого будуть кияни.

Як повідомляє прес-служба політика, про це З.ШКІРЯК сказав, коментуючи вчорашнє зсідання Київради.

«Учора Київрада зняла з порядку денного пленарного засідання два найбільш важливих для киян питання - зміни до міського бюджету та Програму соціально-економічного розвитку столиці. Депутати не захотіли вирішити питання зі встановленням надбавок до зарплат медикам і вчителям, виділенням коштів на соціально важливі проблеми столиці, розібратися з цілим рядом першочергових для міста завдань, які потребують негайного фінансування», - зазначив лідер «Нового Києва».

Політик пояснює ігнорування цих питань поглибленням конфлікту в середині київської влади.

«У всіх цих інтриг просте пояснення. Блоку Черновецького в Київраді не дають вносити до порядку денного свої «шкурні» питання. Тому вони фактично пішли на шантаж голови КМДА Олександра ПОПОВА», - сказав З.ШКІРЯК.

Він відзначив, що протистояння між “командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” і КМДА для Києва загрожує черговим колапсом, котрий позначиться на життєдіяльності міста. З.ШКІРЯК вважає, що деякі представники Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, трохи охолонувши від первісного страху бути заарештованими за «дерибан» київських активів, “знову піднеслися духом”.

«Головна причина в тому, що ПОПОВ і його команда виявилися неефективними управлінцями, а місто поринуло у ще більший соціально-економічний «застій». За всі прорахунки ПОПОВУ доведеться відповідати особисто перед ЯНУКОВИЧЕМ і навряд чи той його похвалить. Цим і вирішили скористатися представники «мера-невидимки», - заявив З.ШКІРЯК.

На переконання лідера «Нового Києва», голові КМДА життєво-необхідно було провести зміни до бюджету та ухвалити Програму соціально-економічного розвитку Києва.

“Бо це остання можливість «залатати дірки», щоб хоч якось утримати свій і так низький рейтинг і врятувати своє реноме перед Президентом. Саме це і стало предметом торгу між черновецькими і ПР в Києві. Ми вам - голоси за зміни в бюджет, ви нам - «наші питання». Адже в Блоці Черновецького чудово розуміють, що без прийняття цих ключових документів ПОПОВ на посаді не втримається. Отже, до наступної сесії Київради пройде черговий політичний «аукціон», хто, кому, що і скільки”, - стверджує політик.

З.ШКІРЯК додав, що найстрашнішим при цьому є те, “що і ті, і інші ділять один «шматок пирога», ім`я якому – Київ”.

Політик порадив київській владі не «загравати» з киянами порожніми деклараціями. “Досить брехати про успіхи і «розривати» Київ на шматки. Люди довго можуть терпіти, але терпіння їхнє не безмежне», - підсумував З.ШКІРЯК.