Яценюк: на парламентських виборах ми повинні стати партією номер два

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоречним об’єднання опозиційних партій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні у Національному культурному центрі України у Москві.

«У когось складається враження, що якщо об’єднаються два чи три опозиційних лідера, то щось у країні зміниться. Нічого не зміниться, крім того, що два чи три лідера домовляться. Саме тому я поставив завдання домовлятись не з політичними лідерами, а з народом України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він переконаний, що розраховувати можна лише на народ, адже, отримавши його довіру, можна отримати владу і виконати обіцянки.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що зараз головним завданням є представлення нового плану розвитку України, який дозволить виграти вибори. «Для того, щоб це здійснити, треба не з політиками домовлятись, треба формувати нову якість політичної еліти. Немає з ким домовлятись. Більшість - це ветерани української політики», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він зауважив, що внутрішньополітичний процес триває, і «ми вийдемо на формат співпраці, але треба спочатку домовитись, а потім про це говорити». Він наголосив, що домовленості заради домовленостей його взагалі не цікавлять.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що у країнах Європи опозиційні партії не об’єднуються. «Якщо подивитись на Велику Британію чи Німеччину, то ніде немає об’єднання опозиційних партій. Такого не буває, тому що опозиція, як і влада, потребують конкуренції. Не може бути єдиної опозиції», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, після виборів опозиційні сили у разі приходу до влади будуть змушені об’єднуватись. «Сьогодні жодна з опозиційних сил не здатна після виборів самостійно сформувати уряд. Хоча я для себе поставив завдання – ми на парламентських виборах 2012 року повинні стати партією номер два з найбільшим представництвом у парламенті», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому газета «КоммерсантЪ-Украина» написала, що партії «Фронт Змін», «Громадянська позиція», Європейська партія та УРП «Собор» мають намір об`єднатися.