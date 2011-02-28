У Грача з'явилася своя Компартія

Депутат Леонід Грач очолив Комуністичну партію робітників і селян.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу депутата, 27 лютого в Києві відбувся позачерговий з`їзд цієї партії, де він був обраний її главою.

"У своїй промові Грач зазначив, що комуністичний рух в Україні опинився в стані глибокої кризи через зрадницьку політику верхівки КПУ, яка, спираючись на ідейних опортуністів, відкрито перейшла до обслуговування інтересів олігархів", - йдеться у повідомленні.

"Боротьба, яка йде сьогодні в комуністичному русі в Україні - це не боротьба проти КПУ, а боротьба за реалізацію марксистсько-ленінської теорії і практики, формування сили, яка об`єднає суспільство для повалення олігархічного ладу", - наголошується в повідомленні.