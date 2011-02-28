Єфремов «виправдав» прогульника Ахметова

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що робитиме усе, аби забезпечити особисту присутність народних депутатів від Партії регіонів на засіданнях Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи відповідне прохання голови ВР Володимира ЛИТВИНА та відповідаючи на запитання, яким чином він забезпечуватиме присутність таких депутатів, як наприклад, Рінат АХМЕТОВ.

«Ми будемо працювати над тим, щоб депутати брали участь у пленарних засіданнях», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Що стосується роботи окремих депутатів, то, за словами О.ЄФРЕМОВА, є, окрім Р.АХМЕТОВА, й інші депутати, які не беруть участі у пленарних засіданнях.

При цьому, за його словами, що стосується Р.АХМЕТОВА, то від нього у парламенті працює ціла група експертів, які серйозно допомагають у розробці законопроектів. «Тому я можу сказати так, що його (Р.АХМЕТОВА – УНІАН) участь у законодавчій роботі дуже ефективна», - додав О.ЄФРЕМОВ.