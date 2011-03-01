Литвин закликав нардепів ходити на роботу і персонально тиснути на кнопки
10:28, 01 березня 2011Політика
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Зміцнення трудової дисципліни
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав народних депутатів дотримуватись трудової дисципліни.
Як передає кореспондент УНІАН, на ранковому засіданні парламенту спікер нагадав народним депутатам про обов’язкову реєстрацію перед початком ранкового і вечірнього засідань.
При цьому він зазначив, що за результатами реєстрації «відбуватиметься табелювання народних депутатів».
В.ЛИТВИН також закликав керівників фракцій вплинути на депутатів, щоб вони голосували персонально.
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