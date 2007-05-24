Мороз зрозумів, чому Ющенко змінив керівницво держохорони

Народні депутати України під час оголошеної у Верховній Раді перерви мають з’ясувати ситуацію навколо Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, це порекомендував парламентаріям голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що 23 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму телезверненні «дав оцінку діям Конституційного Суду, що, очевидно, може бути розцінено як втручання у діяльність судової гілки влади». О.МОРОЗ зазначив, що вчора було повідомлення, «якому ми, очевидно, не придали відповідного значення - про заміну керівництва Управління державної охорони». «Сьогодні ми побачили наслідки такої заміни - вранці була заблокована робота Конституційного Суду, не пропускали суддів КС».

Голова ВР зазначив, що тільки наявність біля КС народних депутатів дозволила «чорними ходами проводити суддів КС на роботу». «Це вже не участь окремих громадян, представників певних політичних сил, які намагалися блокувати роботу суду, це втручання в діяльність суду Управління державної охорони, що класифікується Кримінальним кодексом як злочин», - наголосив О.МОРОЗ.

Він порекомендував керівникам фракцій, народним депутатам побувати біля КС, з’ясувати ситуацію, щоб ВР змогла прийняти відповідне рішення.