БЮТ підозрює, що Артек застрахував дітей у ТАС не без «сприяння» Тігіпка

Отримання страховою компанією ТАС державного замовлення більш ніж на 1 млн. грн. дає підстави підозрювати її фактичного власника - віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА - у зловживанні службовим становищем.

Про це заявив міністр опозиційного уряду з питань молоді, туризму, спорту і Євро-2012, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК, коментуючи інформацію порталу держзакупівель про те, що Міжнародний дитячий центр «Артек» замовив у компанії ТАС послуги зі страхування здоров`я дітей.

«Очевидним є конфлікт інтересів. І є достатньо підстав для припущення, що віце-прем’єр не зміг втриматися від спокуси використати свої владні повноваження в інтересах власного бізнесу», - зазначив О.СЕМЕРАК.

На його думку, «ця оборудка пахне корупцією і вона мала б стати предметом розгляду Генеральної прокуратури».

За словами парламентарія, «конфлікт інтересів – це звична ситуація для Сергія ТІГІПКА: бізнес-група ТАС заважала йому працювати на державній посаді й у 2004 році, коли він очолював Національний банк».

«Загальновідомо, що Сергій Леонідович не є надто перебірливим щодо методів збагачення. Він так і не дав чіткої відповіді суспільству, чому до Державного бюджету не потрапили понад 100 мільйонів доларів податків від продажу його банків», - зазначив опозиційний міністр.

За словами О.СЕМЕРАКА, «не виключено, що високопосадовець вирішив швиденько «прокрутити» «операцію «Артек», поки зусиллями влади в Україні скасовано всі антикорупційні закони – щоб у майбутньому мати лазівку для уникнення відповідальності».

Як повідомлялося, Міжнародний дитячий центр "Артек" застрахував життя дітей, які прибувають на відпочинок, у компанії ТАС.

Зокрема, "Артек" замовив послуги зі страхування здоров`я та від нещасних випадків 34 тис. 543 дітей, які прибувають на відпочинок.

Угоду підписано 22 лютого. Згідно з угодою, ТАС отримає 1 175 152.86 грн.