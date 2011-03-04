Корнійчук заявив відвід судді, яка розглядає його справу

Колишній перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК та його адвокат Ігор ФОМІН заявили відвід судді Печерського районного суду Києва ЦАРЕВИЧ, яка сьогодні головує у судовому засіданні з попереднього розгляду справи для призначення її до розгляду по суті.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання Є.КОРНІЙЧУК та І.ФОМІН звернулися до судді з відповідним клопотанням, у якому вони, зокрема, обґрунтували свою позицію щодо відводу судді тим, що вона працює на посаді судді лише близько трьох місяців, є сумніви щодо її компетентності, неупередженості, незалежності, оскільки, у тому числі, суддя призначена на посаду не безстроково, а на певний термін.

Крім того, Є.КОРНІЙЧУК та І.ФОМІН вважають, що оскільки за визначенням Генеральної прокуратури справа є «особливо складною», а також має певний резонанс у суспільстві, її повинна розглядати колегія суддів, які призначені на цю посаду безстроково і, таким чином, мають суддівський досвід і в певній мірі у зв’язку з цим можуть бути захищеними від тиску з боку третіх осіб, на відміну від тих суддів, які обрані на посаду на певний термін.

Водночас, пояснюючи своє клопотання, Є.КОРНІЙЧУК зазначив, що свого часу працював членом кваліфікаційної суддівської комісії і міг брати участь у призначенні вказаної судді на посаду.

Суд пішов до нарадчої кімнати для винесення рішення з приводу заявленого клопотання.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступникові голови Мінюсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.

15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд Є.КОРНІЙЧУКУ.