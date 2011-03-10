Ціни на газ для населення можуть підняти вже в квітні

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) у середині квітня може ухвалити рішення про підвищення цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА під час прямої телефонної лінії, організованої газетою "Комсомольская правда в Украине”.

«Зараз НКРЕ розглядає питання підвищення цін на газ. Можливо, у середині квітня будуть ухвалені якісь рішення», - сказав заступник міністра, не уточнивши інших подробиць.

У прес-службі НКРЕ поки що не коментують заяву заступника міністра.

Нагадаємо, проект меморандуму уряду України і Міжнародного валютного фонду в рамках другого перегляду програми співпраці передбачає підвищення НКРЕ до липня 2011 року цін на природний газ для населення в цілому на 30%.

НКРЕ своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.

Довідка УНІАН. Діюча система диференціації цін на природний газ для населення залежно від річного обсягу споживання, наявності чи відсутності приладу обліку діє з 1 січня 2007 року.

Населенню поставляється природний газ українського походження, що видобувається підприємствами, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.