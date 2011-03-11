Герман каже, що виборцям Януковича нічим йому дорікнути

Виборцям президента Віктора Януковича нічим дорікнути йому в мовному питанні.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі телеканалу ТВі.

"Нічим дорікнути Януковичу. Він ішов до влади зі своєю програмою. Він ішов як ставленик тієї частини українських громадян, які вважають своєю мовою рідною російську. Він чесно себе поводить", - зазначила вона.

"Якщо вони голосували за нього, то голосували й за його програму", - уточнила Герман.

"Він себе по відношенню до свого виборця веде чесно", - заявила заступник глави адміністрації президента.

Українська правда