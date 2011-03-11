Пленум ВСУ буде у відкритому режимі
10:41, 11 березня 2011Політика
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Оргкомітет був проти
Пленум Верховного Суду України прийняв рішення розглядати у відкритому режимі питання щодо висловлення недовіри голові суду Василю ОНОПЕНКУ.
Як передає кореспондент УНІАН, таку процедуру сьогодні на засіданні пленуму підтримало 29 суддів, 19 висловились проти.
Як повідомляв УНІАН, оргкомітет пленуму пропонував проводити засідання в закритому режимі, у тому числі за відсутності представників ЗМІ.
В.ОНОПЕНКО виступив проти проведення пленуму у закритому режимі.
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