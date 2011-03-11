Томенко дав дві поради Попову

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Київська міська державна адміністрація на чолі з Олександром ПОПОВИМ не має шансу на підтримку киян, доки представлятиме себе складовою команди мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу інформації про досить низький рейтинг підтримки дій нового керівництва КМДА.

М.ТОМЕНКО сказав, що вважає низький рейтинг столичної влади об’єктивним і назвав дві причини несприйняття більшості киян дій нинішнього керівництва КМДА. Перша причина, за його словами, пов’язана з тим, що в силу різних обставин О.ПОПОВ постійно підкреслює, що керує Києвом спільно з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і не має до останнього жодних претензій.

«Таке позиціонування, м’яко кажучи, не зовсім правильне, враховуючи те, що, за різними оцінками, близько 90% киян негативно оцінили діяльність київської влади на чолі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ», - сказав М.ТОМЕНКО.

Другою причиною віце-спікер назвав повну організаційну та кадрову залежність нинішнього керівництва Київської міської адміністрації від чиновників Адміністрації Президента. За словами М.ТОМЕНКА, ні для кого не таємниця, що будь-які кадрові призначення в столиці є прерогативою «відповідальних» за Київ людей в АП.

«Отож, доки нове керівництво КМДА не визначить себе як самостійну команду, яка здатна «відродити» Київ після розграбування попередньою владою, доти не варто розраховувати на суспільну підтримку киян», - наголосив М.ТОМЕНКО.