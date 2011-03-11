З Лівії евакуювали ще 17 українців

З Лівії евакуйовано ще 17 громадян України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Республіці Білорусь, 10 березня о 17.45 до аеропорту «Мінськ» з Тріполі прибув спеціальний літак Ту-154 авіакомпанії «Белавіа», на борту якого перебувало 17 громадян України.

В аеропорту українських громадян зустрічали співробітники Посольства України в Республіці Білорусь на чолі з послом Романом БЕЗСМЕРТНИМ і консулом Миколою КАНЦЕРОМ.

13 громадян України службовим автотранспортом посольства буде доставлено до українсько-білоруського кордону у пункт «Нові Яриловичі», а чотирьох – до мінського залізничного вокзалу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 березня з території Лівії було евакуйовано 404 громадянини України.