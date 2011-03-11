Онопенко втримався

Пленум Верховного Суду України не підтримав пропозицію щодо висловлення недовіри голові ВСУ Василю ОНОПЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами таємного голосування за висловлення недовіри В.ОНОПЕНКУ проголосували 17 із 46 присутніх на пленумі ВСУ суддів, не підтримали цю пропозицію 28, один бюлетень визнано недійсним.

Як повідомляв УНІАН, декілька суддів Верховного Суду України ініціювали скликання пленуму Верховного Суду України, до порядку денного якого внесено лише одне питання: про висловлення недовіри голові ВСУ В.ОНОПЕНКУ. Вони звинуватили В.ОНОПЕНКА у привнесенні політики в діяльність ВСУ.

Окремі політологи припускали, що В.ОНОПЕНКО піде з посади голови Верховного Суду України в обмін на гарантії для своєї родини.

15 лютого слідчий Генеральної прокуратури змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції Євгену КОРНІЙЧУКУ, який є зятем В.ОНОПЕНКА. При цьому напередодні голова ВСУ зустрічався з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Крім того, 15 лютого слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури виніс постанову про закриття кримінальної справи, порушеної стосовно Ірини ОНОПЕНКО – дочки голови ВСУ. Ця кримінальна справа була порушена 1 лютого у зв`язку з неповерненням боргу у розмірі 300 тисяч доларів.

Кримінальна справа стосовно Є.КОРНІЙЧУКА була порушена Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику глави Мін’юсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.