Азаров підозрює, що Тимошенко за кошт України сплатила свої борги в РФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що екс-керівник уряду Юлія ТИМОШЕНКО була особисто зацікавлена в підписанні газових угод із Росією в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Чому все-таки пані ТИМОШЕНКО підписала ці угоди? Можливо тому, що їй пробачили борги – 450 млн. доларів, і Росія забула якось дивно раптом про таку серйозну заборгованість. Можливо, забули про векселі, які були видані «Нафтогазом» і якійсь компанії «Босфор», і потім були враховані Міністерством оборони Росії. Якось дивно Росія забула, що найцікавіше - все це робилося напередодні президентських виборів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що неодноразово запитував у голови уряду РФ Володимира ПУТІНА, яким чином Росія вплинула на Ю.ТИМОШЕНКО, що вона погодилася підписати газові угоди. При цьому М.АЗАРОВ не повідомив, що ж йому відповів В.ПУТІН.

Крім того, прем`єр-міністр України заявив, що саме Ю.ТИМОШЕНКО на переговорах із В.ПУТІНИМ погодилася на продовження на 50 років терміну оренди Чорноморським флотом Росії військових баз у Криму.