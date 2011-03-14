Литвин розповів, що нардепи вже намагалися й носи сунути в сенсори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент підтримає проект постанови щодо введення в експлуатацію модернізованої системи «Рада-3».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

В.ЛИТВИН зазначив, що «за цю постанову проголосують». При цьому він додав, що в Конституції, яка була відмінена, передбачалося, що голова ВР організовує роботу парламенту, тому рішення, зокрема, щодо запровадження модернізованої системи можна було вводити розпорядженням голови ВР. А тепер у Конституції зразка 1996 року передбачено, що голова ВР «веде засідання ВРУ». Тому рішення має ухвалювати парламент.

В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогодні йдеться про необхідність введення системи для голосування «Рада-4». Оскільки на сьогодні діє система «Рада-3», пропонується ввести модернізовану систему «Рада-3». За його словами, система «Рада-3» розроблялася у 80-90-х роках, і вона була розрахована на 7 років.

У той же час, В.ЛИТВИН зазначив, що поки що неможливо перейти на систему «Рада-4», оскільки необхідні будуть кошти, а це «викличе закономірні збурення», в тому числі, які будуть «підігріті з допомогою ЗМІ».

В.ЛИТВИН переконує, що після введення модернізованої системи «Рада-3» не можливо буде, щоб депутат зміг проголосувати ще за когось. Він підкреслив, що днями проводилася апробація модернізованої системи «Рада-3», і переконалися, що дану систему ввести в оману неможливо. В.ЛИТВИН повідомив, що дехто навіть «пробував на спір утримувати носом (йдеться про сенсорну кнопку – УНІАН), але нічого у них з цього не вийшло».

На уточнююче запитання журналістів, що буде, якщо система «Рада» відмовить під час голосування, В.ЛИТВИН відповів, що в такому випадку може бути використана практика інших парламентів, коли ті, хто голосує проти, «виходить в ліві двері», а там члени лічильної комісії ведуть підрахунок голосів, а ті, хто “за” дане рішення – виходитимуть у праві двері.

У той же час, В.ЛИТВИН підкреслив, що не сприймає пропозицію ряду депутатів щодо необхідності визначення одного дня на тиждень для голосування. Він зазначив, що не сприймає позицію, при якій в один день будуть «звозити, зносити» народних депутатів для голосування.

В.ЛИТВИН підкреслив, що доцільно було б у 2012 році розпочати роботу щодо введення в парламенті системи для голосування «Рада-4». Одночасно В.ЛИТВИН підкреслив, що відповідальність народних депутатів за свою роботу і голосування має відбуватися не тільки за допомогою введення системи для голосування, бо в такому випадку можна дійти до того, щоб «депутатів закувати в ланцюги, щоб вони знаходилися на робочому місці», але і за допомогою введення такої виборчої системи, коли народний депутат буде розуміти свою відповідальність перед виборцями.