Табачник обіцяє 4G-інтернет у кожну школу

Протягом чотирьох років усі школи можуть бути підключені до 4G-інтернету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК повідомив вчора у Полтаві. Він відвідав Полтавський національний технічний університет їм. Ю.Кондратюка, який має можливість проводити для своїх студентів дистанційне навчання. Практично аналогічний проект розробляє Міносвіти у рамках Національної програми "Відкритий світ".

«Тоді ми забудемо, що таке карантин, що таке зупинення занять, тому що кожна дитина зможе працювати на відстані», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Завдяки новому проекту якість освіти підвищуватиметься не тільки в обласних центрах, містах, але і в сільській місцевості, вважає міністр.

«У кожному районі кращий вчитель-методист зможе провести урок фізики або математики, або літератури на кілька шкіл, на всю паралель 5-х, 7-х, 9-х класів", - сказав Д.ТАБАЧНИК.