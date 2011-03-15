В Україні росте кількість безробітних

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у лютому 2011 року збільшилася на 5,3%, або на 31,1 тис. осіб, порівняно з січнем ц.р., і на 1 березня становила 616,7 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

З початку року кількість безробітних зросла на 13,2%, або на 71,89 тис. осіб (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 березня 2011 року становив 2,2% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 в.п. більше, ніж на 1 лютого ц.р.

Кількість безробітних, які на 1 березня ц.р. отримували допомогу з безробіття, становила 466,3 тис. осіб, що на 4,1%, або на 18,4 тис. осіб, більше порівняно з даними на 1 лютого ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 березня 2011 р. становила 826,14 грн., що на 12,12 грн. більше, ніж на 1 лютого ц.р.