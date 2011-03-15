Кучму дивує, що у Японії навіть зараз не заправиш авто "лівим шляхом"

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Японія до кінця поточного року подолає наслідки руйнівного землетрусу і цунамі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Л.КУЧМА висловив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Я переконаний, що Японія настільки швидко подолає цю кризу, що нам і не снилося», - підкреслив Л.КУЧМА.

За його словами, цьому сприятимуть застосування в усіх сферах високих технологій та єдність народу Японії.

«Трагедія планетарного масштабу - а в цій країні немає паніки. Понад все здивувало, що в Японії не заправиш автомобіль на АЗС “лівим шляхом”, скільки б ти грошей не давав. А що у нас було б?», - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, що викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Невдовзі у тому самому районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0 балів. За уточненими даними, число загиблих і зниклих безвісти внаслідок землетрусу перевищило 10 тисяч осіб.

Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження було введено режим надзвичайної ситуації на двох АЕС, які розміщено у сильно потерпілій від підземних поштовхів і цунамі префектурі Міягі.

Сьогодні на сході Японії знову стався землетрус силою 6,0 балів.