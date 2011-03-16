Україна ще не визначилася, кого підтримувати в Лівії

Міністерство закордонних справ України поки не визначилося з позицією щодо внутрішньополітичної ситуації в Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ повідомив учора на брифінгу.

«Ми уважно аналізуємо, і в потрібний час ми обов’язково зробимо нашу оцінку внутрішньополітичній ситуації в цій країні», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що МЗС України підходить до цього питання «дуже грунтовно і обережно». «Ми дивимось на ситуацію більш глобально. Ми дивимось на реакцю європейського співтовариства, ООН, Ради Безпеки ООН та інших держав. Звичайно, що наша позиція буде, якою вона буде, поки що не можу сказати», - додав він.

Як повідомлялося, з середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М.КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують озброєні сили повстанців.