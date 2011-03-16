Кількість загиблих і зниклих безвісти у Японії перевищила 13 тисяч людей

Підтверджена владою кількість загиблих і зниклих безвісти після руйнівного землетрусу, що стався у п`ятницю на північному сході Японії, перевищила 13 тисяч чоловік, передає РІА «Новости» з посиланням на японський телеканал NHK.

За даними поліції, кількість загиблих досягла 4 тисяч 340 чоловік.

Раніше повідомлялося про загибель 4 тисяч 164 чоловік, а загальна кількість загиблих і зниклих безвісти перевищила 12 тисяч чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, який викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Незабаром у тому ж районі сталися ще кілька могутніх підземних поштовхів магнітудою більш як 6,0 балів. Після землетрусу через вихід з ладу систем охолоджування було введено режим надзвичайної ситуації на двох АЕС, розташованих префектурі Міягі, що сильно постраждала від підземних поштовхів і цунамі.