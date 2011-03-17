Шахтарі - Азарову: як можна жити 2,5 місяці без копійки зарплати?!

У Донецькій області в місті Єнакієве гірники шахти «Красний Октябрь» вимагають від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА покарати винних у невиплаті їм заробітної плати, а також зростанні заборгованості на підприємствах «Укршахтгідрозахист».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, трудовий колектив водовідливного комплексу шахти «Красний Октябрь» (входить до складу ДП «Укршахтгідрозахист») надіслав відповідного листа М.АЗАРОВУ з вимогами погасити заборгованість по зарплаті, своєчасно виплачувати заробіток гірникам у терміни, визначені в колективному договорі. Третім пунктом шахтарі вимагають розібратися в ситуації із затягуванням виплати зарплат на підприємствах «Укршахтгідрозахист» і покарати винних.

У листі гірники запитують прем`єр-міністра: «Як можна жити 2,5 місяці без копійки зароблених грошей?! І це при такому зростанні цін на основні продукти харчування». Шахтарі нарікають, що не можуть «своєчасно сплатити комунальні послуги, не виплачуються аліменти, немає відрахувань до Пенсійного фонду, внаслідок чого не проводиться перерахунок пенсій працівникам, немає можливості погасити кредити в банках».

“Чому через чиюсь недбалість 695 працівників ДП «Укршахтгідрозахист» не одержують зарплату?! Чому за це ніхто так і не поніс покарання?!», - обурюються шахтарі.

Гірники вимагають покарати винних і сподіваються, що звільнення одних може змусити решту чиновників відповідальніше ставитися до своєї роботи і це, «нарешті, перерве злочинну практику появи і зростання боргів із зарплати в трудових колективах вуглепрому», йдеться в повідомленні.