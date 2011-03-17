У Тимошенко побачили ознаки державної зради під час продажу Укртелекому

Фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягатиме на створенні у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії для з’ясування всіх обставин продажу «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Роман ЗАБЗАЛЮК.

Зокрема, за його словами, комісія має встановити, куди будуть спрямовані кошти від приватизації «Укртелекому» та чому щонайменше 10 млрд. грн. було втрачено через непрофесійну приватизацію «Укртелекому».

«Сьогодні потрібно створювати тимчасову слідчу комісію щодо вивчення ситуації і ознак державної зради під час продажу «Укртелекому»», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Фонд державного майна України підписав з ТОВ «ЕСУ”, дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Реалізаційна ціна 92,79% держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн., що на 75 млн. грн. більше за його стартову ціну.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Чисті збитки компанії "Укртелеком" у 2010 році склали 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році.