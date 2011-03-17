Льовочкін: Янукович продовжує працювати над адмінреформою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує працювати над адміністративною реформою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, Президент сподівається, що найближчим часом буде прийнято закон про центральні органи виконавчої влади, а також закон про регулятори і про державну службу.

С.ЛЬОВОЧКІН також поінформував журналістів, що завершила роботу робоча група з підготовки положень про міністерства. За його словами, відповідний документ буде підписано в найближчі 5 днів.

Крім того, С.ЛЬОВОЧКІН нагадав, що в уряді та в податковій адміністрації працює робоча група, яка виробляє пропозиції щодо вдосконалення податкового регулювання. Завдання Президента в цій сфері, сказав він, «сприяти розвитку бізнесу».