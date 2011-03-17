Литвин про борги, газ, ціни та кризу управління

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає нинішній рік “критично відповідальним” для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції у Житомирі.

Зокрема, він зазначив, що політична ситуація в країні є непростою.

"Повинен сказати, що у нас загалом непроста ситуація у країні і цей рік 2011 є критично відповідальним для України", - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН переконаний, що політична ситуація в Україні ускладнена необхідністю віддавати іншим країнам борги з держбюджету. "Сьогодні кожен місяць із державного бюджету треба 8 млрд. віддавати боргів", - наголосив він.

Він зазначив, що політичну ситуацію у країні ускладнює й подорожчання газу. "Проблема газу є, при таких цінах людям за газ буде важко платити. Але давайте скажемо, що ми самі власними зусиллями, переслідуючи свої політичні та інші інтереси, загнали країну у глухий кут по газу", - сказав він.

В.ЛИТВИН також не виключив, що ціни на продовольство та газ в Україні зростатимуть і надалі з огляду на те, що зріджений газ постачатиметься насамперед у Японію.

Він повідомив, що у державі також є криза управління. "Ми повністю вичерпали ті реформи, які були в управлінні, тут сьогодні треба працювати, що називається, "з коліс"", - додав В.ЛИТВИН і закликав українських політиків консолідуватися та об’єднатися навколо вирішення проблем.