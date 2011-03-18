Балога: Наша Україна - це партія Ющенка і більше нікого

Партія «Наша Україна» без збереження в ній лідерських позицій Віктора ЮЩЕНКА неминуче перетвориться з політичної сили на “гурток за інтересами окремих маловпливових політичних фігур”.

Так прокоментував повідомлення ЗМІ про внутрішньопартійні конфлікти в «Нашій Україні» лідер “Єдиного Центру”, глава Секретаріату Президента у 2006-2009 роках Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі “ЄЦ”.

В.БАЛОГА висловив переконання, що «Наша Україна» збережеться як цілісна організація лише за умови, що її головою залишатиметься В.ЮЩЕНКО. «Треба чітко розуміти: не «Наша Україна» потрібна ЮЩЕНКУ, а навпаки - ЮЩЕНКО потрібен партії. Адже Віктор Андрійович, провівши півтора десятка років на провідних політичних ролях, з яких п’ять – керуючи країною, цілком може далі розвивати кар’єру політика автономно чи в якійсь іншій конфігурації. Цього не скажеш про тих, хто сьогодні явно переоцінює своє місце в «Нашій Україні», - сказав В.БАЛОГА.

Він зазначив, що добре знає логіку процесів у «Нашій Україні», оскільки раніше очолював партію та провів внутрішні реформи, які зміцнили політичну силу. Однак, за його словами, як тільки відчув, що подальше перебування на посаді голови «НУ» буде створювати незручності і викликати особистий дискомфорт у В.ЮЩЕНКА, пішов із партії.

«Так само склав повноваження і наступник В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Причина дуже проста: «Наша Україна» - це партія ЮЩЕНКА і більше нікого. Решта партійців, що б вони не говорили, були і залишаються споживачами його впливу, авторитету і рейтингу. Більше того, дехто з них робить вкрай непорядно: коли особисто вигідно, то йде під прапором сильного ЮЩЕНКА, коли ж його позиції стали слабшими – одразу шукає собі інших вождів», - сказав В.БАЛОГА.

На сьогодні, вважає він, стало очевидним існування внутрішніх проблем у «Нашій Україні». На його думку, той факт, що розбіжності і конфлікти вилилися назовні, вказує на необхідність зміцнення партії. «Будь-які подальші інтриги навряд чи суттєво послаблять В.ЮЩЕНКА чи посилять його опонентів. Зате ясно, принаймні, одне: перетягування каната вже згубно позначається на цій політичній силі. У підсумку програти можуть всі, хто вирішив з наскоку перебрати собі ті надбання, що роками створювалися іншими людьми, зокрема, особисто ЮЩЕНКОМ», - зазначив В.БАЛОГА.

На його думку, одним із засобів оздоровлення обстановки в партії може стати прискіпливий кадровий аналіз на всіх рівнях. “Без вольового наведення ладу «Нашу Україну» трястиме і далі. Майбутній вплив «НУ» залежить від того, наскільки швидко ця політична сила відновить внутрішню монолітність навколо В.ЮЩЕНКА», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, на завтра, 19 березня, планувався з’їзд партії «Наша Україна», однак був перенесений.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в «Нашій Україні» писали, що з’їзд партії «Наша Україна» переноситься нібито через наявність конфлікту між В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ та В.ЮЩЕНКОМ щодо проекту змін до Статуту партії, які б посилили вплив у партії голови політради.

Між тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО це спростував, наголосивши, в партії немає персонального конфлікту.