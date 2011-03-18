Литвин пояснив, що доброго у вільній купівлі-продажу землі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН назвав позитив від можливого ухвалення закону про ринок землі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав у Житомирі на сесії Житомирської обласної ради.

За словами спікера, 23 березня у ВР відбудуться парламентські слухання з цього питання. "Я покладаю на ці слухання великі надії в тому плані, щоб у нас відбулася серйозна розмова, щоб ми відпрацювали рішення, які будуть тягнути за собою великі наслідки", - сказав він.

Говорячи про ринок землі, голова ВР висловив переконання, що рано чи пізно "ми до нього прийдемо". “Але питання лежить в іншій площині: як ми до нього прийдемо, тим паче... що основою ринкових відносин є приватна власність", - cказав В. ЛИТВИН.

Він також припустив, які наслідки може мати для України ухвалення закону про ринок землі.

"Трохи більше третини природних кормових угідь перебувають у власності селян України, котрі мають право продажу, купівлі, застави, заповіту, оренди, яке не реалізується повною мірою через відповідний мораторій. Разом з тим, здійснюється тіньовий обіг землі і зняття мораторію може мати можливе інституційне значення, коли інститут приватної власності на землю набуде вже повноцінного характеру. Як свідчить світовий досвід, це теоретично можна розглядати вже як позитив. У рік 1% земель у світі функціонує в обігу. Тобто, відбуваються процеси купівлі-продажу земель. Важливе значення має те, що цей відсоток дозволяє зафіксувати вартість землі на даний момент і вносити відповідні корективи для того, щоб оцінити землю. Усе це веде до капіталізації землі. У нас взагалі некапіталізована економіка і некапіталізована земля в тому числі", - заявив В.ЛИТВИН.