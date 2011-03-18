Цушко обіцяє нафтотрейдерам мільйонні штрафи

Штрафи у справі про підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне в період з грудня 2010 по січень 2011 року становитимуть десятки мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Василь ЦУШКО сьогодні журналістам у Києві.

Він повідомив, що комітет винесе постанову у справі про підвищення цін на нафтопродукти у вівторок, 22 березня.

«У вівторок все дізнаєтеся. Особливі додаткові дані, які нам надали додатково, нас не переконали. Штрафи будуть великі, це десятки мільйонів гривень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ц.р. АМКУ почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на пальне.

Планувалося, що рішення у справі за фактом різкого зростання цін на бензини А-95 і А-92 наприкінці 2010 року - початку 2011 року в основних мережах автозаправних станцій України Антимонопольний комітет оприлюднить 15 березня. Проте комітет відклав винесення постанови у даній справі.

17 березня на засіданні Кабінету Міністрів М.АЗАРОВ заявив, що вимагає застосування максимальних санкцій у разі, якщо буде підтверджений факт картельної змови продавців нафтопродуктів в Україні.

Керівник уряду нагадав, що АМКУ розглядає дії трьох мереж заправних станцій, у роботі яких є ознаки картельної змови.

Раніше у справі фігурували п`ять компаній.